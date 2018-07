Einblicke in ein zerrissenes Leben

Anzeige

Wie schon in der Biografie „Hans Fallada: Sein Leben in Bildern und Briefen“ (2012) erzählen auch diese Schreiben anschaulich von den großen und kleinen Alltäglichkeiten des Schriftstellers: von seiner geliebten Frau Suse und den drei Kindern, vom ewigen Kampf ums Geld und von dem kleinen Hof im mecklenburgischen Carwitz, der mit seinen selbstgeschlachteten Schweinen auch in Kriegszeiten die halbe Verwandtschaft über Wasser hält.

Die Schwestern gehören natürlich immer zu den Ersten, die neue Manuskripte geschickt bekommen, und über das Auf und Ab der Arbeit informiert werden. Zunehmend gerät aber auch Fallada unter den Druck der Nazis. Er gilt zeitweilig als „unerwünschter Autor“ und beschränkt sich auf unverfängliche Unterhaltungsgeschichten. Wie viel Kraft, wie viel Qual ihn selbst solche Texte kosten, geht aus den Briefen nur ansatzweise hervor. Nur in seinem wohl letzten Brief an die Mutter scheint seine Verzweiflung ein wenig durch. „Woran liegt es nur bei mir, Mutti?“, fragt er. „Du weißt es ja am besten, ich bin wohl schwach, aber nicht schlecht, nie schlecht.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.07.2018