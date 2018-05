Einblicke in Martin Walsers Denken

Anzeige

Sein jüngster Roman ist erst wenige Wochen alt, da erscheint bereits ein neues Buch von und mit Martin Walser: Unter dem Titel „Ich würde heute ungern sterben“ hat Herausgeberin Thekla Chabbi rund 40 Interviews mit dem Schriftsteller zusammengefasst. Mit den verschiedenen Gesprächspartnern – darunter Hellmuth Karasek, Rudolf Augstein und auch Redakteure dieser Zeitung – thematisierte Walser zwischen 1978 und 2016 eine große Bandbreite an Themen: Es geht um seine Zeit als Student in Tübingen, um den Einfluss von Franz Kafka auf sein Werk, um die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands, um Walsers umstrittene Paulskirchenrede im Jahr 1998 und um das Schreiben an sich (Martin Walser: „Ich würde heute ungern sterben“. Rowohlt, Reinbek. 576 Seiten, 20 Euro). dpa