Einbrecher stehlen Laptop

In eine Wohnung im 6. Stock eines Anwesens in der Konrad-Adenauer-Straße brachen am Mittwoch bislang unbekannte Täter brachial ein und durchsuchten verschiedene Zimmer. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Wohnungstüre hebelten die Täter auf und entwendeten bisherigen Angaben der Geschädigten zufolge lediglich ein Laptop im Wert von mehreren Hundert Euro. Als Tatzeit dürfte die Zeit zwischen 11 und 13 Uhr in Frage kommen. Die Gesamtschadenshöhe beträgt über 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/10030, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174 44 44, in Verbindung zu setzen. wn