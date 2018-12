Einbruch in Einfamilienhaus

Über die an der Gebäuderückseite befindlichen Terrassentüre bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Kollwitzstraße im Weinheimer Stadtteil Sulzbach eingestiegen. Wie die Polizei gestern mitteilte wurden verschiedene Räume und auch Behältnisse durchsucht. Ob bzw. welche Utensilien gestohlen wurden, ist aktuell noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Anwohner, die am Donnerstag zwischen 17.30 und 19 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/1 00 30, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden. pol

