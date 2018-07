Einbruch in Lokal am Marktplatz

Anzeige

Mehrere tausend Euro haben noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Gaststätte am Weinheimer Marktplatz erbeutet. Wie die Polizei berichtete, verschafften sich die Kriminellen in der Nacht zum Donnerstag über ein Fenster an der Gebäuderückseite Zugang in die Räume und begaben sich „offenbar gezielt“ in das Büro. Dort stahlen sie eine Geldkassette sowie ein Kuvert mit den Tageseinnahmen. In welcher Höhe Sachschaden an dem aufgehebelten Fenster entstand, ist aktuell noch unklar.

Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend, 23.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel. 06201/100 30, zu melden. red