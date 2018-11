Eindrucksvolles Sammelsurium

Die Popwelt stand kurz still, als Adam Yauch am 4. Mai 2012 im Alter von nur 47 Jahren starb. Ausgerechnet an Ohrspeicheldrüsenkrebs. Schließlich war der Rapper, Sänger, Bassist, Keyboarder und Komponist als Teil der Beastie Boys ab Mitte der 80er Jahren einer der großen Innovatoren des Pop. Seine Mitmusiker Adam Horovitz und Michael Diamond haben die Geschichte der New Yorker Band in ein schwergewichtiges, quietschbuntes Werk mit dem allzu schlichten Titel „Beastie Boys Buch“ gepackt, das am Montag auf Deutsch erscheint. Auf 540 enorm reichhaltig und mit extrem viel Liebe zum Detail bebilderten Seiten lassen sie ihre anarchisch schillernde Geschichte eindrucksvoll Revue passieren.

Ikonen der Postmoderne

Aber auch die Texte sind lesenswert. Denn anders als in üblichen, meist chronologisch wohlstrukturierten Rockstar-Autobiografien hält das verbliebene Beastie-Boys-Duo meist abwechselnd in relativ kurzen Einzeltexten quasi Zwiesprache mit dem Leser. Der bekommt so ein zur Bilderflut passendes Sammelsurium von Anekdoten und Momentaufnahmen präsentiert – ein Spiegelbild der Musik der Beastie Boys, die als Meister der Montage und Grenzgänger zwischen den Stilen von Hardcore-Punkern und Spaßrappern zu Stilikonen der Postmoderne wurden.

Wer hätte das gedacht, als diese postpubertären Rotzlöffel 1987 plötzlich weltweit durch das Video ihres ersten Hits „You Gotta Fight For Your Right To Party“ tobten und das Recht zur totalen Party einforderten. Das dazugehörige Debütalbum „Licensed To Ill“ verkaufte sich weltweit mehr als zehn Millionen Mal. Auch „No Sleep Till Brooklyn“ eroberte die globalen Tanzflächen und machte die bei Rock-Puristen lange verpönte Rap-Musik durch harte, Metal-reife Gitarrenriffs ein Stück weit salonfähig. Typisch für den Humor der New Yorker und den wachsenden Respekt ihnen gegenüber in der Rockszene war der indirekte Dialog mit Lemmy Kilmisters Band Motörhead. Der Titel „No Sleep Till Brooklyn“ (Kein Schlaf bis Brooklyn) spielte auf deren Liveplatte „No Sleep ‘til Hammersmith“ (Kein Schlaf bis Londoner Club Hammersmith Odeon) von 1981 an. Motörhead reagierten 1988 britisch trocken mit dem Albumtitel „No Sleep At All“ (Überhaupt kein Schlaf).

Schon ihre zweite Platte „Paul’s Boutique“ forderte die Fans 1989 mit einer wilden Stilmixtur und brach mit gängigen Hörgewohnheiten. Mit „Check Your Head“, „Ill Communication oder „Hello Nasty“ folgten Meisterwerke, die immer neue, extreme Wege gingen und trotzdem stets ein Millionenpublikum erreichten. Schon in den späten 90ern glichen Beaste-Boys-Konzerte teilweise improvisierten Jazz-Shows.

Neben Horovitz und Diamond kommen auch andere schillernde Persönlichkeiten aus dem Showgeschäft zu Wort: zum Beispiel Filmemacher Wes Anderson („Grand Budapest Hotel“), Schauspielerin und Komikerin Amy Poehler („Parks And Recreation“), Pulitzer-Preisträger Colson Whitehead („Underground Railroad), „Jackass“-Regisseur Spike Jonze oder Autor Luc Sante.

Den Jargon der Beastie Boys authentisch ins Deutsche zu übertragen, ist nicht die leichteste Übung. Stephan Kleiner, der auch Gedichte des französischen Starautors Michel Houellebecq übersetzt hat, gelingt das im Großteil des Buches sehr gut. Etwas Schützenhilfe bekommt er von Musikjournalisten wie Bernd Gockel, Gründer des deutschen „Rolling Stone“, oder Torsten Groß. So setzen sich auch in der deutschen Ausgabe die zahlreichen Mosaiksteine aus Texten und Fotos zum eindrucksvollen Gesamtbild zusammen.

