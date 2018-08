Eine düstere und abenteuerliche Welt

Anzeige

„Im Jahr 1945 gingen unsere Eltern fort und ließen uns in der Obhut zweier Männer zurück, die möglicherweise Kriminelle waren.“ So beginnt Michael Ondaatjes neuer Roman „Kriegslicht“, und natürlich will man sofort mehr wissen über das Schicksal dieser Kinder. Wir tauchen ein in das vom Krieg traumatisierte London, eine verwundete Stadt, in der die Grenzen zwischen Legalität und Verbrechen fließend sind.

Es passieren unglaubliche Dinge

Der 1943 in Sri Lanka geborene, in England aufgewachsene und seit 1962 im kanadischen Vancouver lebende Michael Ondaatje schafft es wieder einmal meisterhaft, uns in eine düstere, abenteuerliche Welt hineinzuziehen, in der unglaubliche Dinge passieren. Wie in seinem Erfolgsroman „Der englische Patient“ (1992), der in diesem Sommer zum 50. Jubiläum der Auszeichnung mit dem „Golden Man Booker Prize“ geadelt wurde, versammelt der Autor zum Kriegsende eine versprengte Gruppe von Menschen, die ihr Leben neu zusammensetzen müssen.

Einige von ihnen waren Geheimagenten, die ihre Taten wie einen Fluch mit sich rumschleppen. In „Kriegslicht“ bleiben der knapp 15-jährige Ich-Erzähler Nathaniel und seine etwas ältere Schwester Rachel in der Obhut eines ominösen Mannes zurück, den sie nur den Falter nennen.