Eine große Limousine – nur offen

Oft sind es kleine Gags, an denen man sieht, wie viel Gedanken sich Konstrukteure machen, um das Leben zu erleichtern – und wie manche Pfiffigkeit ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Die Gurtbringer sind da ja schon ein alter Hut, genauso wie die Nackenheizung „Airscarf“, die warme Luft um die Ohren bläst. Sonnenreflektierendes Leder verhindert bei der E-Klasse Brandblasen am Gesäß und das ausfahrbare Windschottsystem (hinter den Rücksitzen) ein lästiges Gefummel. So nett es ist, die Rückbank frei zu haben, so sehr leidet durch das „Aircap“ allerdings die schöne Linie des Fahrzeuges. Ach ja – noch zu erwähnen wäre das intelligente Wisch-Wasch-System für die Frontscheibe. Hier wird das Wasser nach unten gespritzt – und so eine ungewollte Dusche für die Cabrio-Fahrer verhindert. Diese will bei einem Basispreis für den E 200 von rund 54 000 Euro keiner.

Harmonische Luftfederung

Die markante Frontpartie mit dem tief positionierten Diamantgrill und die lange Motorhaube mit den „Powerdoms“ genannten zwei Auswölbungen machen sofort klar: Hier kommt etwas Dynamisches. Das ist das Testfahrzeug durchaus. Sonor-knurrig untermalt der V6 im E 400 das Ganze. Beim Rangieren klingt das Aggregat jedoch sehr nach schwachbrüstigem Vierzylinder. Und: Elf Liter Testverbrauch sind auch für 333 PS happig.

Die optionale Luftfederung harmoniert perfekt mit dem Mercedes. Im Sportmodus straff, agil und direkt, federt sie auf Wunsch auch extrem komfortabel. Mit dem leichten Wippen einer großen Limousine bügelt die E-Klasse Unebenheiten einfach platt – nur eben offen.

