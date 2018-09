Eine ruhige Kugel mit Gästen schieben

Was ist typisch Französisch? Wein, Käse, Pastis und Paté? Sicher. Aber das Nationalspiel ist und bleibt das Boulespiel. Insofern passt es, wenn der diesjährige Provence-Markt zum Weinheimer Herbst am Freitag, 7. September, mit einem grenzübergreifenden Boule-Spiel eröffnet wird.

Weil Weinheim und die südfranzösische Stadt Cavaillon dieses Jahr das 60-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft feiern, reist zum Provence-Markt, auf dem es jede Menge Produkte aus der Region Luberon/Vaucluse gibt, eine Delegation aus der Partnerstadt an, mit Bürgermeister Gerárd Daudet an der Spitze.

Um 17 Uhr wird es auf einer eigens aufgebauten zwölf Meter langen Boule-Bahn eine deutsch-französische Partie geben. Der Markt ist ab dieser Zeit ebenfalls geöffnet. Ansonsten gibt es die typischen Köstlichkeiten im Angebot: Lavendelhonig und andere Lavendelprodukte, Olivenöl und Tapenade, Wein aus dem schicken Weingut Domaine de Fontenille, natürlich die berühmten Melonen, Salami und Schinken, Stoffe und Tischdecken, sogar ein französisches Bier aus Cavaillon gibt es. Der Eröffnungsabend am Freitag wird ab 19 Uhr von Chansonière Uta Proschka gestaltet. Sie interpretiert Chansons aus fast 100 Jahren französischer Musikgeschichte. Sie hat Hits von Edith Piaf und ihrer „Urenkelin“ ZAZ, von Angele Durand und Carla Bruni, von Jaques Brel, Celine Dion, Patricia Kaas und vielen anderen im Programm und gestaltet damit den provenzalischen Markt musikalisch.

Ohne Anmeldung mitspielen

Der Provence-Markt zum Weinheimer Herbst ist am 7. September ab 17 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 Uhr bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr. An diesem Sonntag, 10. September, sind in Weinheim auch von 13 Uhr bis 18 Uhr die Geschäfte der Weinheimer Innenstadt geöffnet.

Übrigens, die Boule-Bahn bleibt auch bis Sonntagabend aufgebaut. Bis dahin können sich dort Teams treffen, um eine ruhige Kugel zu schieben, Anmeldungen sind nicht erforderlich.

