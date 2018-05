Eine Serie mit Nachwirkungen

Anzeige

Doch gerade weil Hannahs Kassetten-Manifest so explizit und ungeschönt ist, bereitet es Eltern und Erwachsenen Sorge. Bereits bei der ersten Staffel wurden Stimmen laut, die vor einem Werther-Effekt warnten – dem Phänomen, bei dem Jugendliche Hannahs Tat nachahmen könnten. Der Streaming-Dienst Netflix und die Macher sahen sich der Kritik ausgesetzt, man gehe zu leichtfertig mit Suizid um, zeige ihn zu detailliert und spiele vor, dass man erst, wenn man tot sei, gehört werde. Aus gegebenem Anlass blendete Netflix vor einigen Folgen der ersten Staffel einen Warnhinweis ein. In Neuseeland wurde sogar darüber beraten, ob man die Serie erst ab 18 Jahren freigibt, und ob Interessierte die Serie nur mit ihren Erziehungsberechtigten schauen dürften.

Von anderer Seite wurde „Tote Mädchen lügen nicht“ dagegen gelobt: Diese Serie treffe den Puls der Zeit. In einem Making-of für die erste Staffel erklärte Autor Jay Asher: „Das Thema Selbstmord ist ein unangenehmes Gesprächsthema, aber es passiert, also muss man darüber reden.“ In einem zweiten kurzen Trailer stellten sich die Schauspieler vor und warnen fast schon davor, die Serie zu schauen: Man solle sich einen Freund oder ein Elternteil dazu holen.

Fragen nach Schuld

Trotzdem sagt Katherine Langford, die Hannah spielt: „Indem wir diese schwierigen Themen beleuchten, hoffen wir, dass wir den Zuschauern helfen, eine Diskussion darüber anzufangen.“

Die Kernfrage der zweiten Staffel ist nun: Wer trägt wirklich die Schuld an Hannahs Suizid? Wer hätte eingreifen können? Und bekommt Brice Walker (Justin Prentice), der Hannah vergewaltigte, auch seine gerechte Strafe? Das sind alles Fragen, die fiktional aufgearbeitet werden und doch nicht aus der Luft gegriffen sind. Schauspielerin Kate Walsh propagiert: „Wir müssen junge Menschen aufklären.“

Wer sich nun in die Irren und Wirren der zweiten Staffel stürzen möchte, der sollte sich die Ereignisse aus den ersten 13 Folgen nochmals ins Gedächtnis rufen. So schnell wie ihr Vorgänger zieht die zweite Staffel den Zuschauer nicht in den Bann. Netflix bleibt aber der spannenden Erzählweise treu und spinnt das Netz der Figuren mit einigen neuen Gesichtern weiter. tsch

