Wenn es das nächste Mal regnet, bleiben Hunde und Katzen trocken – das Tierheim Weinheim hat ein neues Dach. Ganze 35 Jahre hielt es dicht, jetzt war die Sanierung unumgänglich. An den Kosten in Höhe von 9500 Euro beteiligte sich die Sparkasse Rhein Neckar Nord mit 5000 Euro. Den Restbetrag stemmte der Tierschutzverein Weinheim, der seit 80 Jahren das Heim betreibt, selbst. „Im Katzen- und Hundebereich wurde das Dach komplett neu gemacht“, sagt der Zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins, Karl Stippinger. „Neben der Sparkasse haben auch viele Freunde des Tierheims gespendet“, fügt er hinzu. Ohne das Engagement der Unterstützer sei dieses Vorhaben nicht zu realisieren gewesen, denn die laufenden Kosten des Heims bieten wenig finanziellen Spielraum.

Welch hohen Stellenwert die Arbeit des Tierheims hat, erklärt der Pressesprecher der Sparkasse, Rico Fischer: „Tierheimarbeit ist auch für die Gesellschaft sehr wichtig. Oft sind die Tierfreunde die erste Anlaufstation in Krisensituationen.“ Eine Aussage, die Tierheimleiterin Jutta Schweidler unterschreiben kann: „Zu uns kommen Menschen, die aus verschiedenen Gründen ihre Haustiere abgeben müssen oder wollen.“ Aber auch wenn in der Familie oder im Bekanntenkreis Notsituationen entstehen, schreiten die Mitarbeiter mit ihren ehrenamtlichen Helfern zur Tat.

Sobald ein Tier in der Tullastraße ankommt, bleibt es zunächst in Quarantäne, um die anderen „Bewohner“ zu schützen. Nachdem der Tierarzt entwurmt, geimpft und Blut abgenommen hat, dürfen die gesunden Neuankömmlinge umziehen. „Die Tiere sollen natürlich so kurz wie möglich in der Isolation bleiben. Aber wir sind froh, dass wir die Möglichkeiten dazu haben,“ sagt Schweidler. Denn auch die neue Auffangstation, die dann Platz für 18 Katzen und zwei Hunde bietet, kann bald eingeweiht werden. Mit der Sanierung des Daches hat der Tierschutzverein zwar eine Sorge weniger, jedoch gibt es noch viel zu tun. Auch die Elektrik muss erneuert werden, die alten Kabel und Sicherungen genügen längst nicht mehr den Anforderungen.