Bensheim.Eine Stimme wie hundert Leben: Daniel Welbat (BILD: Zelinger) klingt wie einer, der Jahre in den dunkelsten Bars abgehangen, die Spirituosen-Karte jeden Abend rauf und runter gesoffen und dabei die Kippe nur selten aus dem Mundwinkel genommen hat. Der Mann singt, als hätte er alle Abgründe selbst erlebt und alle Höllen dieser Erde von innen gesehen.

Die erzählten Geschichten von Schmerz, Tod, Trauer, Wut, Verzweiflung, Verlierern, enttäuschter Liebe kauft man ihm glatt als Erfahrungsberichte ab. Und wenn er sich nicht gerade durch einen dieser elenden Krater des Lebens gekämpft hat, muss er beim Bourbon kippen mit Tom Waits an seiner Gesangstechnik gefeilt haben. Der Mann hat den Blues, den Dirty-Blues.

Mit seiner Band WellBad, einer Kombination aus well und bad, gastiert Welbat vor kleiner Kulisse im Musiktheater Rex. Aktuell ist die Hamburger Formation um den 29-jährigen Frontmann auf Promo-Tour für ihr drittes Album. „The Rotten“ ist nach „Judgement Days“ (2015) und „Beautiful Disaster“ (2011) der dritte Longplayer der Combo, zwischendurch wurde noch „Jackleen“, eine EP, veröffentlicht. Vor drei Jahren gewann WellBad die German Blues Challenge. Im Rex ist die Band als Quintett am Start.

Im Mittelpunkt des Gigs stehen Welbats ausdruckstarken Vocals. Der ganz in schwarz gekleidete, vollbärtige Sänger, der aus einer Künstlerfamilie stammt, liefert eine erstklassige Bühnenshow ab. Er leidet mit seinen Songs, trommelt sich verzweifelt auf die Brust, schaut deprimiert auf den Boden oder blickt hilfesuchend nach oben, sinkt resignierend in die Knie vor all dem Unglück, von dem er in den Stücken erzählt. Dass er das Publikum siezt und mit „Meine Damen und Herren“ anspricht, fühlt sich irgendwie unpassend an für diesen harten musikalischen Kampf mit dem Leben.

Jede Menge Rock ’n’ Roll im Blut

WellBad firmiert unter dem Oberbegriff Blues, lässt sich stilistisch aber nicht eindeutig einordnen. „Wake up Call“ ist ein dreckiger Blues, beim morbiden „Brand new Yesterday“, bei „Happy worst Day“ oder „Testify“ kommen mal mehr, mal weniger Elemente aus Rap, Swing und Jazz dazu. Außerdem hat die Crew jede Menge Rock ‘n’ Roll im Blut.

Das epische „Mountain“ startet fabelhaft schmutzig und bietet ein rockiges Finale. Welbat setzt sein wandelbares Organ vielfältig ein, trifft die sanfte Klangfarbe, den eine Ballade wie etwa „Needin’ Love“ braucht, ebenso wie die rauen Töne, die die Qualen unglücklicher Liebe beschreiben. Bisweilen lässt er seine Stimme unter der Wucht der Emotionen brechen. Stark.

Für den düsteren Groove sorgt Stefan Reich, der mit Kontra- oder E-Bass die wunderbaren Linien zieht und gemeinsam mit Jonas Vom Orde (Drums) den Boden bereitet für den coolen WellBad-Sound. Lennard Eggers (Gitarre) und Joachim Refardt (Keyboards, Trompete) sind für die instrumentalen Schnörkel zuständig. Eggers versetzt das Musiktheater etwa mit leisem Spiel in Trance und sorgt im nächsten Moment mit einem bombastischen Riff für das Ende aller Träume. Refardt verleiht dem Gesamtkonstrukt den jazzig-swingenden Unterton und begleitet Welbat beim warmen „A little Pain“ alleine auf der gedämpften Trompete. Schön.

WellBad wandeln grandios auf den Spuren des Blues. Das Rex ist begeistert von diesem speziellen Klangerlebnis. eh

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.12.2018