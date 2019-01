Eine süße Zeitreise mit „Bonbon-Willi“

Himbeerbonbons waren schon ein Hit zu Omas Zeiten – und sind es noch heute. Zumindest dann, wenn „Bonbon-Willi“ sie zubereitet. Willi Maas betreibt in Bernkastel-Kues eine historische Bonbonmacherei. Ein Besuch des putzigen Ladens wird zu einer Reise in die Vergangenheit. Der Reisebackmeister, der ursprünglich für andere Leute den Geschmack gemacht hat, wie er erklärt, stellt mit über 100 Jahre alten historischen Walzen süße Sünden per Hand her. Um die schnell hart werdende Zuckermasse in Form zu bringen, braucht’s ordentlich Muskelkraft in den Armen. Pro Session macht Maas 1600 bis 1800 Bonbons, bis zu 200 Kilo Masse kann er am Tag verarbeiten. Sorten wie Kirschschoko und Weinbergpfirsich-Secco gehören zum großen Sortiment, das vor Ort verkauft wird. „Bonbon-Willi“ ist auch für Vorstellungen buchbar. Darüber und über die Öffnungszeiten (Winterpause bis März) am besten unter 06531/97 31 4 und www.bonbon-willi.de informieren.

