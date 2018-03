Einfach wie zu Hause fühlen

Anzeige

„So ein Treffpunkt hat der Weststadt bisher gefehlt.“ Marion Hördt, Vorsitzende des „Bürgervereins Weinheim-West“, freut sich, dass sie ihrem Ziel ganz nah ist und dass sie mit Claudia Funke und Andrea Frankenbach von der „Akademie für Vielfalt“ an einem Strang ziehen kann. Sie wollen einen Ort der Begegnung für alle Generationen schaffen und haben schon einen Namen dafür: „Das Wohnzimmer.“

Auch jüngere Leute finden den Namen cool. Er vermittelt das, was den Initiatorinnen so wichtig ist: Jeder ist künftig im „Wohnzimmer“ willkommen. Hier soll er einen Ort finden, wo er mit jemandem reden kann. Hier kann jeder vorbeischauen, um eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen zu niedrigen Preisen zu genießen oder sich bei einem Glas Wein oder einem Bier zu unterhalten. „Das Wohnzimmer“ kann auch Anlaufstelle für Hilfesuchende sein, ein Ort, an dem menschliche Wärme statt soziale Kälte herrscht, an dem im Bedarfsfall auch Beratung angeboten wird. „Das solidarische Miteinander ist uns wichtig“, sagt Marion Hördt.

Für das Wohlfühlklima wird die Vorsitzende des Bürgervereins Weinheim-West persönlich zusammen mit Vorstandsmitgliedern sorgen, ebenso Ehrenamtliche der Akademie für Vielfalt. „Irgendwann sind wir uns begegnet und haben gemerkt, dass wir eigentlich das Gleiche wollen“, sagt Claudia Funke und schaut Marion Hördt an – eine Begegnungsstätte, in die auch Menschen mit niedrigem Einkommen oder Menschen, die mit Einsamkeit zu kämpfen haben, gerne kommen. „Das Wohnzimmer“ wird auch offen sein für Treffs von Gruppen und anderer Vereine, offen für Ideen und Aktivitäten, die aus der Begegnung von Menschen entstehen.