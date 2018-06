„Einmalig schön“

Anzeige

Auch der Ladenburger Hans Schwalm ist vom Bulli überzeugt. „Darin hat es mir am Besten gefallen“, sagt der 67-Jährige, dessen Herz eigentlich an jeglichen Mercedes-Gefährten hängt. Hat er der deutschen Automarke doch sein Leben verschrieben: „Ich habe dort gelernt und bin auch dort in Rente gegangen.“ Nichtsdestotrotz sei es im VW am schönsten gewesen. „Ich hatte noch nie die Gelegenheit, in einem Bulli zu fahren – das war klasse.“

Den Höhepunkt der gesamten Oldtimerausfahrt haben Frank-Günter Hellwig und seine Frau Mosa im Maybach von 1938. „Das war eine so angenehme Fahrt“, sagt Mosa Hellwig, die sich bei offenem Verdeck mit Sonnenbrille und wehendem Schal am wohlsten fühlt. Die beiden erinnern sich noch gut an die damalige Schaltweise. „Das Zwischengas – wie es beim Opel Admiral nötig ist – habe ich sogar in der Fahrschule gelernt. Für uns war das etwas ganz Normales“, erklärt der 79-jährige Frank-Günter Hellwig aus dem hessischen Lautertal. Außerdem gibt es Lob für die Fahrer der historischen Karosserien: „Sie sind alle klasse gefahren und haben uns sicher und vor allem bequem ans Ziel gebracht.“

Für Martina Pilz und Petra Braun ist die Tour einer der ersten Berührungspunkte, die sie mit Oldtimern hatten. „Oldtimer sind aber ja für jeden etwas Wunderbares“, erzählt Petra Braun beim Mittagessen. „Und so seinen Sonntag zu verbringen, ist einmal etwas anderes – besonders bei solch einem Wetter“, sagt Martina Pilz und deutet auf die Sonne, die vom Himmel knallt. Auch für diese beiden Teilnehmerinnen ist ein offenes Verdeck die schönste Variante für eine Sommerausfahrt. Der Maybach, aber auch der Opel Admiral sind für Pilz und Braun richtige Hingucker. „Man darf nur nicht so sehr an seiner Frisur festhalten“, sagt Braun lachend, während sie sich mit ihren Fingern durch die Haare fährt.

Am Ende der Tour – wieder im Technik Museum in Speyer – fällt der Blick auf glückliche und sonnengebräunte Gesichter. „Ich würde am liebesten gleich wieder einsteigen“, sagt Birgit Helfrich aus Viernheim.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.06.2018