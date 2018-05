Eisig-cremiger Beeren-Spaß

Anzeige

Jetzt, da die Temperaturen so sommerlich hoch sind, habe ich wieder riesige Lust auf Eis – geht es euch auch so? Wenn dem so ist, dann ist dieses Rezept perfekt für euch: Ihr braucht dafür keine Eismaschine. Es reicht ein einfacher Stabmixer und ein paar Zutaten. Das Ganze geht richtig fix, schmeckt super lecker – und nebenbei ist es auch gesund.

Weniger einfach war es für mich allerdings, das selbst gemachte Eis für meinen Blog fotografisch in Szene zu setzen. Ich hatte eigentlich vor, viele tolle Eisrezepte zu veröffentlichen, aber das muss ich jetzt wohl wieder zurücknehmen. Nicht, dass mir das Eismachen keinen Spaß machen würde – aber habt ihr schon mal versucht, an einem warmen Tag Eis zu fotografieren? Nein? Dann macht das bitte auch niemals. Ihr werdet keinen Spaß daran haben.

Während ich das schmelzende Eis gefuttert habe und den Tisch abwischen musste, wurde es dann aber allmählich kühler und das Ganze hat doch noch ein glückliches Ende genommen. Das hat mich dann doch etwas versöhnlicher gestimmt.