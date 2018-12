Ekstatische Weihnachtsfeier

Mächtige Soulstimmen, mehrstimmige Bläsersätze und eine groovende Hammondorgel, dazu eine gigantische Lightshow. Rund 500 Zuschauer feierten in der Stadthalle die Vorweihnachtszeit, wie es in unseren Breitengraden eher unüblich ist, nämlich tanzend und klatschend, voll ausgelassener Freude am packenden Sound der Sweet Soul X-mas Revue. Moderiert von Produzent Klaus Gassmann erklangen Weihnachtssongs, die sich fernab des Jingle-Bells-Mainstreams bewegten.

Der Organist und musikalische Leiter Robert Ahl hatte Songs wie „All I Want For Christmas“ oder „He’s So Wonderful“ im Stil der Original-Interpreten Mariah Carey und Sam Cooke arrangiert. Doch Laeh Jones, die Afroamerikanerin mit der gewaltigen Soulstimme und der Bulgare Daniel Stoyanov, Absolvent der Mannheimer Pop-Akademie, warteten nicht mit Coverversionen auf. Dafür verfügen diese exzellenten Vokalisten über zu viel eigenes stimmliches Charisma. Auch der stets gut aufgelegte Derrick Alexander aus der Motown-City Detroit verzauberte mit „What Christmas Means To Me“ in der Version von Stevie Wonder mit seinem eindringlichen Bass und den, trotz kompaktem Körperbau, fließenden Tanzbewegungen. „Soulfinger“ Klaus Gassmann wartete in seiner Christmas-Show mit einer ganzen Garde hochrangiger Soul-Interpreten auf, von denen jeder seine eigene Persönlichkeit verkörperte.

Große Stimme

Gospelstimmen, die tief aus dem Bauch heraus zum Leben erweckt und von der Kehle in Form gepresst wurden, erfüllten bestechend ehrlich den Raum, wie Noreda Graves, ehemalige Lead-Sängerin der Harlem Gospel Singers, ein zierliches Persönchen mit einer großen Stimme. Ihr „Bridge Over Troubled Water“ in einem Arrangement von Aretha Franklin, war ein einziger wunderbarer Hörgenuss, veredelt durch die kontrastreichen Klangbilder des Saxofonisten Axel Welter.

Immer wieder ertönten tobender Beifall und Bravorufe. Einen besonderen Grund zum Feiern hatte der Grandseigneur des Soul Jimmy James. 78 Jahre alt wurde er am Samstag und noch immer behauptet er mit der Inbrunst seiner tiefen Gospelstimme „This Is A Man’s World“, womit er einzig und allein den Soul meint. Zusammen mit Edward Wade, dem Mann aus Nashville, dessen Stimme vom Bariton bis zum Counter-Tenor reicht und Derrick Alexander interpretierte er eine mitreißend rhythmische Fassung des Weihnachtssongs „Rudolph The Red Nosed Reindeer“ im Sound der „Temptations“.

Selbst der Ohrwurm „Let It Snow“ rückte von der verspielten Originalfassung ab, als ihm Laeh Jones, die Tochter des Motwown-Sängers Warren Harris, mit ihrer gewaltigen Soulstimme eine ganz neue Intensität verpasste und Trompeter Steffen Matthes mit seinen perlenden Tonkaskaden das i-Tüpfelchen setzte.

Eindringliche Solo-Auftritte

Auch Caroline Mhlanga und Susie Czech, zwei Damen aus dem Background, beeindruckten mit ihren eindringlichen Solo-Auftritten mit den Songs „So This Is Christmas“ und „I Saw Mommy Kissing Santa Claus“. Mit „The Spirit of Christmas“ präsentierten alle Vokalisten zusammen den ersten eigenen Weihnachtssong der Revue, der auch auf der gleichnamigen CD zu hören ist.

Weniger weihnachtlich, jedoch zweifellos einer der Höhepunkte der Show, war das „The Platters“-Medley des charismatischen Entertainers Daniel Stoyanov. Als er mit seiner Mehroktaven-Stimme das „Only You“ anstimmte, dabei vor einer verzückten Dame in der ersten Reihe auf die Knie sank und ein schmachtendes „Smoke Get’s In Your Eyes“ hinterherschob, schlugen die Herzen der weiblichen Zuschauer zweifellos im Stakkato. Ekstase war das treffende Wort für den Ausklang der X-mas-Revue, als sich die Stadthalle beim Titel „Shout“ in die aufgeheizte Atmosphäre einer amerikanischen Baptistenkirche verwandelte. Beim Wechselgesang des „Predigers“ Derrick Alexander wiegte sich die „Gemeinde“ im Takt, reckte die Arme empor und tanzte ausgelassen zwischen den engen Sitzreihen. rav

Am 19. Januar 2019 startet im Bürgerhaus Mörlenbach die Sweet Soulmusic-Revue anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens. Vorverkauf im Kartenshop der DiesbachMedien, Friedrichstraße 24, Weinheim, Telefon 06201 /81345.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018