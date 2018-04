Elektrischer Supersportler

Anzeige

Ingolstadt.Aus der Virtualität auf die Straße: Audi baut einen elektrischen Supersportwagen und stimmt Kunden mit dem E-Tron Vision Gran Turismo auf das erste Serienmodell mit Akku-Antrieb ein. Ursprünglich als virtueller Rennwagen für das Simulationsspiel Gran Turismo entwickelt und nun als Einzelstück gebaut, soll er vom kommenden Wochenende an als Renntaxi bei der Formel E eingesetzt werden, teilte der Hersteller mit.

Fahrwerk und Lenkung stammen zwar von aktuellen Rennwagen der Bayern, und die Kohlefaser-Karosserie ist eigens für den Sportwagen entworfen worden. Doch die drei 200 kW starken E-Motoren und die 60 kWh großen Lithium-Ionen-Akkus werden so auch in dem zum Jahreswechsel geplanten Audi E-Tron zum Einsatz kommen, bestätigte ein Ingenieur. Allerdings hat Audi die Komponenten für den Rennwagen etwas mehr auf Performance getrimmt und so Fahrleistungen ermöglicht, die bei den Bayern kein Serienmodell erreicht: Mit 600 kW/825 PS beschleunige das Einzelstück in weniger als 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Spitzentempo sei dagegen auf 225 km/h limitiert. tmn