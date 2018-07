Elf Autos zerkratzt

Anzeige

Das Polizeirevier Weinheim sucht Zeugen und weitere Geschädigte nach mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw. Demnach hat ein bislang Unbekannter am Sonntagnachmittag im Zeitraum von 16 bis 17.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Tennishalle in der Waidallee elf Fahrzeuge beschädigt. Der Täter zerkratzte mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Fahrzeugtüren und teilweise die Kotflügel der Beifahrerseite. Der dabei entstandene Sachschaden kann nach Angaben der Polizei bislang nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können oder Geschädigte, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030 bei der Polizei Weinheim zu wenden. wn