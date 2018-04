Eliza trifft erstmals aufs Orchester

Anzeige

Das Blumenmädchen Eliza hat im weltberühmten Musical „My Fair Lady“ so seine Probleme mit der Sprache. Eine Sprache, die hingegen jeder versteht, ist die Musik. Der Dirigent der Weinheimer „My Fair Lady“-Inszenierung, Jan-Paul Reinke, lebt sie und zieht schon in der ersten Orchesterprobe alle mit.

Es ist Freitagabend. Im Raum 3 der Musikschule Badische Bergstraße wird jeder Zentimeter Platz ausgenutzt. Eigentlich gut, dass einige der insgesamt 49 Musiker des Orchesters verhindert sind, sonst wäre es noch enger. In der hintersten Ecke steht Ulrike Klötzke-Demuth am Bass. Ein ungewohntes Bild, denn normalerweise bringt man die Flötenlehrerin mit einem weitaus kleineren Instrument in Verbindung.

Thorsten Gellings am Schlagzeug

Ein vertrautes Bild zeigt sich hingegen am Schlagzeug, wo Drummer-Lehrer Thorsten Gellings Platz genommen hat. Seine Kunst an Stöcken und Trommeln ist von großer Bedeutung für das Gesamtbild dieser Musik, denn das mit Hits gespickte, 1956 in New York uraufgeführte Musical, ist in seiner Musik so spritzig wie seine Dialoge. Ja sie befördert sogar den Gesang, treibt jetzt Katja Hoger zusätzlich an, obwohl sich die bekannte Darstellerin des Theater- und Filmvereins „Holzwurm“ ohnehin schon mächtig ins Zeug legt. Ihre ausdrucksvolle und kräftige Stimme schwingt sich temperamentvoll und mitreißend über das gut harmonierende Orchester.