Endspurt beim inklusiven Theater

Das inklusive Theaterprojekt „Keine Angst!“ am Zentrum für Inklusion nähert sich seinem Abschluss. Zwei Workshops sind noch geplant: Am Samstag, 10. November und am Samstag, 1. Dezember 2018 sind noch einmal alle Theaterinteressierten eingeladen, gemeinsam in andere Rollen zu schlüpfen.

Parallel findet jeden Dienstag eine Theatergruppe am Nachmittag bis Ende des Jahres statt. Geübt wird bei den Treffen auch für die Abschlussveranstaltung im Januar. Theater-Workshops: 10. November und 1. Dezember 2018, von 9.30 bis 14 Uhr, Hector Saal, Pilgerhaus Weinheim. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Telefon: 06201 3897857/-58 oder per E-Mail: info@zentrum-inklusion.de.

Die Theatergruppe trifft sich immer dienstag von 16.30 bis 18 Uhr im Hector Saal des Pilgerhaus. wn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018