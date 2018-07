England gewinnt zum ersten Mal ein Elfmeterschießen

Anzeige

England gewann gegen Kolumbien zum ersten Mal in der Weltmeister-Geschichte ein Elfmeterschießen. Held des Abends war Harry Kane (auf dem Bild in der Mitte zu sehen), der während des Spiels nach einem Foulelfmeter und beim Elfmeterschießen traf. Er brach nicht nur den Fluch der Nationalmannschaft, sondern sicherte damit auch den Einzug ins Viertelfinale. Während die Kolumbianer im Spiel ruppig vorgingen, blieben die Engländer cool. Der nächste Gegner für den ehemaligen Weltmeister wird am Samstag Schweden sein.