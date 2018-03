Entmietung per Kettensäge

Anzeige

Mit prallem Leben gefüllt

Unter der Regie von Inka Neubert hat bei der Uraufführung ein stupend aufspielendes Ensemble zusammengefunden, das Brandaus skurriles Figuren-Kabinett mit prächtigem Leben erfüllt: Neben Junior (Ekaterina Ivanova) steigt Rosa , die ihren duldsamen Mann gerne mal bedroht und fesselt, mit einem gerüttelt Maß an Verhaltensauffälligkeit in Geiste von Stephen Kings „Misery“ in den Ring.

Fabelhaft ist auch Jo Schmitts alternder Albert, der in seiner der Realität entrückten Gedankenwelt durch den Kaukasus reist – immer in Furcht vor der Bedrohung durch den „Mann mit der Meerkatze“; seine Frau begleitet ihn mit mitfühlend und doch resoluter Pragmatik. Und schließlich ist da Alberts Neffe Tom (Christoph Bertram), der sich selbst vom per Kettensäge herbeigeführten Beinverlust nicht abhalten lässt, sich zum Racheengel aufzuschwingen.

Auch die mit mobilem Pappkarton-Mobiliar und Papprequisiten gestaltete Stufen-Bühne gefällt (Ausstattung: Linda Johnke) und die eingespielte Musik (Johannes Frisch) addiert angenehm unaufdringlich atmosphärische Elemente.

Bei „Palastica“ geben sich kapitalismuskritischer Wohnraum-Wahnsinn, launiger B-Film-Charme und orgiastischer Splatter die inszenatorisch gut geölte Klinke in die Hand - alles gepackt in knackige 80 Minuten. In dieses Haus ziehen wir gerne ein. Auch wenn es einem am Ende um die Ohren fliegt.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.03.2018