Entspannung für Haut und Hände

Ketsch.Die Haut ihrer Kundinnen kennt Elke Lötsch aus dem Effeff. Da gibt es gereizte und sehr trockene Haut, vor allem jetzt im Sommer, Rötungen oder Pigmentstörungen, die im Sonnenschein immer dunkler werden, und Unverträglichkeiten gegenüber herkömmlichen Cremes. „Wir finden gemeinsam eine Lösung für Hautprobleme jeglicher Art“, sagt die staatlich geprüfte Kosmetikerin, die 1990 ihr Fachinstitut in Ketsch eröffnete. Dabei spielt auch Anti-Aging eine große Rolle, also die Verjüngung der eigenen Haut.

Zahlreiche Stammkundinnen betreut Elke Lötsch seit Jahren. Wer zum ersten Mal kommt, erhält zunächst eine detaillierte Beratung, zu deren Abschluss die Kundin entscheidet, welche Behandlung für sie infrage kommt. „Mitarbeit ist das Wichtigste“, betont Lötsch und weist auf ihr Konzept hin: Intensivbehandlung in der Kosmetikkabine und weiterführende Pflege zu Hause. „Nur wenn die Kundin sich auch zu Hause pflegt, kann sie Erfolge verbuchen.“

Zellen besser versorgen

Dabei setzt die 49-Jährige auf Intensivbehandlungen verbunden mit der Wirkstoffkosmetik. Ganz neu bietet Lötsch nun ein Verfahren namens „Coldplasma“ an, das aus der Medizintechnik stammt. Dieses bewirkt, dass sich kleinste Poren und Kanäle in den Zellmembranen der Haut bilden und diese durchlässiger für Substanzen und Wirkstoffe machen. „Genau das nutzen wir“, erklärt Elke Lötsch. „Durch die kurzfristig geöffneten Poren können Wirkstoffe gezielt und in hohen Mengen in die Haut geschleust werden. Zellen und Gewebe werden besser versorgt und können sich bei Störungen deutlich schneller regenerieren.“ Vielen Kunden hat sie das Verfahren bereits empfohlen, das sich für alle Hauttypen und Hautprobleme eignet. Individuell passt die Kosmetikerin die Behandlung an und gibt die richtige Pflege für zu Hause mit.