Erdogan wirft Riad Mord vor

Ankara/Mannheim.Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat im Fall Jamal Khashoggi von einem „barbarischen geplanten Mord“ gesprochen und von Saudi-Arabien Aufklärung verlangt. Die Türkei habe „starke Beweise in der Hand“, sagte er während einer Fraktionssitzung seiner Regierungspartei AKP gestern in Ankara.

Bei der Rede am Eröffnungstag einer wichtigen Investorenkonferenz in Riad, der viele Politiker und Unternehmer wegen des Falls Khashoggi fern blieben, gab Erdogan aber wider Erwarten keine bahnbrechend Details preis. Die Bedeutung Saudi-Arabiens als deutscher Handelspartner ist insgesamt überschaubar – doch das Land gilt als ein Markt mit großem Potenzial. Eine Sprecherin von SAP hob hervor, der Walldorfer Softwarekonzern werde sein Engagement trotz des Falls Khashoggi fortsetzen.

Debatte über Schuldige

Erdogan sagte, die Türkei erwarte von Saudi-Arabien, alle Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Er forderte zudem, dass die Verantwortlichen für den Tod Khashoggis in der Türkei vor Gericht gestellt werden.

Türkische Sicherheitskräfte durchsuchten gestern eine Villa in der Nähe von Istanbul. 40 Polizisten seien zwei Stunden lang in dem dreistöckigen Haus in der Yalova-Provinz gewesen, berichtete die Zeitung „Hürriyet“. Den Angaben der Zeitung zufolge soll das Gebäude einem Mitglied des 15-köpfigen Spezialkommandos gehören, das Khashoggi getötet haben soll.

Der Journalist Khashoggi hatte das Konsulat am 2. Oktober betreten, um Papiere für seine Hochzeit abzuholen, und war nicht mehr herausgekommen. Am Wochenende gab das saudische Königreich dann die Tötung Khashoggis zu, stellte sie aber als Folge einer spontanen Schlägerei dar. Außerdem wurden 18 saudische Staatsangehörige festgenommen. dpa/jung

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018