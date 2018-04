Erkenntnisse übers Militärische hinaus

Anzeige

Kaum ein doppelschneidiges Klischee hält sich so wie das des bis zur Unkenntlichkeit romantisierten Mittelalters und das des finsteren, brutalen Mittelalters – voller Kriege und Gewalttaten. Sicherlich gab es über die fast 1000 Jahre von etwa 500 an zahlreiche kriegerische Auseinandersetzungen mit schlimmen Folgen für die Menschen. Aber das trifft nicht minder auf die Moderne zu. Man denke nur an die beiden Weltkriege. Und die Zeit der Flüchtlingskrise ist ja gerade Symbol für die gewalttätigen und brutalen Konflikte, Bürgerkriege und Kriege weltweit.

Zahlreiche Abbildungen

Namhafte Historiker und Spezialisten wie Gerd Althoff, Martin Clauss, Winfried Dolderer, Malte Prietzel, Bernd Schneidmüller oder Jürgen Sarnowsky haben sich zusammengefunden, um dem Thema Konflikte und Krieg sowie Kriegsführung im Mittelalter unter verschiedenen Aspekten nachzugehen. „Krieg im Mittelalter“ ist mit seinen zahlreichen Abbildungen mittelalterlicher Kriegsführung ein sehr lesenswertes Buch, für Wissenschaftler und auch interessierte Laien. Denn der Erkenntnisgewinn über gesellschaftliche Zusammenhänge geht über das rein Militärische weit hinaus.

Was die Kriege des Mittelalters von heutigen unterscheidet, ist einerseits die fehlende Staatlichkeit. Wo eine nach gültigen Normen handelnde Ordnungsmacht fehlte, musste jedermann sein Recht selbst – notfalls mit Gewalt – durchsetzen. Wer das nicht konnte, lief Gefahr, Opfer zu werden.