ErlebnismeiIeInnenstadt

Anzeige

Liebe Hockenheimerinnen und Hockenheimer, liebe Besucher aus nah und fern,

sobald blauer Himmel und steigende Temperaturen für Betriebsamkeit in den Straßen sorgen, wird in Hockenheim traditionell das passende Fest gefeiert. Wenn sich der Marktplatz in einen großen Rummelplatz verwandelt, freut man sich einfach auf fröhliche Musik, kulinarische Schmankerl und traditionsreiche Fahrgeschäfte. Ob beim Mitmachen oder Mitfiebern, hier kommen Jung und Alt auf ihre Kosten.

Deswegen freue ich mich sehr, Sie im Namen des Hockenheimer Marketing-Vereins (HMV) vom 21. bis 24. April auf unserem Frühlingsfest begrüßen zu dürfen. Mit zahlreichen Schaustellern, Fahrgeschäften und Verkaufsständen wird die Kirmes erneut zum Höhepunkt für Kinder und Jugendliche. Großen Spaß zum kleinen Preis gibt es wie immer am Familien-Dienstag, wenn alle Attraktionen mit vergünstigten Preisen aufwarten.