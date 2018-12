Erst Ärger, dann ziemlich reibungsloser Ablauf: B 3-Großbaustelle in Heppenheim

Heppenheim.Wenn im öffentlichen Raum größere Baustellen eingerichtet werden, ist Ärger zunächst einmal fast vorprogrammiert: Verkehrswege werden gesperrt, Umleitungen eingerichtet, Staus und andere Unannehmlichkeiten entstehen, Anwohner müssen mit Lärm und Staub leben oder haben Lkw zu akzeptieren, die plötzlich durch ihre eigentlich verkehrsberuhigten Straßen fahren.

Nicht anders war es im Oktober, als es in der Heppenheimer Innenstadt ernst wurde: Im Bereich der früheren Vitos-Klinik (Ecke B 3/L 3120/L 3398) entsteht ein Kreisel; zum anderen wird auf der B 3 auf einer beträchtlichen Strecke die Fahrbahndecke erneuert. Mittlerweile aber hat sich die Lage ziemlich entspannt. An den Umleitungsregelungen wurde nachjustiert, nachdem mehrmals Lkw an engen Stellen festgesteckt hatten. Staus gibt es zwar noch immer, aber die Situation hat sich – so der Eindruck – eingespielt. Der Postknoten konnte sogar an einem Wochenende komplett gesperrt werden, ohne dass ein Chaos ausgebrochen wäre. Der zweite Bauabschnitt auf der B 3 ist unterdessen abgeschlossen, die Ludwigstraße zwischen Postknoten und Gräffstraße wieder befahrbar. Der Rest der Strecke bis zum Erbacher Tal wird allerdings bis Juni 2019 nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

In Mitleidenschaft gezogen sind allerdings weiterhin Geschäftsleute, deren Räumlichkeiten so ungünstig an der Baustelle liegen, dass sie einen deutlichen Geschäftseinbruch zu verzeichnen haben. hol/BILD: lotz

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.12.2018