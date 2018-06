Erstmals in der Fußgängerzone

Anzeige

Die zahlreichen Informations- und Aktionsstände sind an der Promenadenstraße und dem Beauner Platz sowie in der Fußgängerzone von der oberen Hauptstraße über den Marktplatz bis zum Hospitalbrunnen verteilt.

Das Mobilitätsangebot mit E-Fahrzeugen, E-Rollern, E-Motorrädern, E-Bikes und Pedelecs konzentriert sich auf dem Beauner Platz und an der Promenadenstraße. Präsentiert werden hier unter anderem auch ein Tesla sowie zwei Streetscooter, ein elektrisches Nutzfahrzeug, das beispielsweise bei der Post im Einsatz ist. In der Fußgängerzone geht es vor allem um Informationen von Vereinen, Institutionen, Handwerksbetrieben und Unternehmen.

GGEW AG, ADFC Bergstraße, Verkehrsverbund Rhein-Neckar, Freie Infrastruktur Bergstraße, Energieagentur Bergstraße und Energiegenossenschaft Starkenburg sind hier ebenso zu finden wie die neu geschaffene Hessische LandesEnergieAgentur (LEA), MetropolSolar, Bensheim Aktiv, Familienzentrum, Plant for the Planet oder die Teamwoerker.

Die hessische Agentur LEA ist auf dem Marktplatz mit ihrem Solarkataster stationiert. Hier kann jeder Interessierte sich aus erster Hand informieren, ob sich eine Photovoltaikanlage auf dem Hausdach lohnt.

Das oberhalb des Marktplatzes angesiedelte Museum bietet am Samstag zum Thema Klimawandel für Kinder und Familien Elfenbeinschnitzen an.

Außerdem werden im Parkhaus Platanenallee am Klimaschutztag E-Fahrzeuge kostenlos parken können. Das beim Einfahren in das Parkhaus gezogene Ticket kann am Weinpavillon auf dem Marktplatz gegen ein Ausfahrticket getauscht werden. js

