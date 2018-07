Erzählung über verdrängte Sehnsucht

Anzeige

Was also bringt eine Frau wie Claire dazu, ihren Mann zu betrügen? Nein, Revanche ist es nicht, auch wenn es ihr nicht gefällt, dass er Affären hat. Sie ist überzeugt davon, dass er sie liebt. Aber sie vermisst das Große in ihrer Verbindung. Sie möchte von ihm wahrgenommen werden in ihrer komplexen Persönlichkeit. Die Erste, die das erkennt, ist Julie, auch eine Suchende. George findet kluge Worte, um Claires verhärtete Schale aufzubrechen, aber auch, um Julies Schutzhülle durchlässig zu machen – Verletzungen inklusive.

Emotionen werden spürbar

Und ihr Ansatz, sinnliche Höhenflüge ebenso wie verstörende Resignation darzustellen, ist absolut überzeugend. Wie viel George in Claire steckt, sei dahingestellt, aber die intensive Beleuchtung psychischer Vorgänge spricht für erlebte Erfahrungen und selbst ausgefochtene innere Konflikte. „Die Schönheit der Nacht“ ist ein in die Tiefe gehender Roman, der natürlich in erster Linie Frauen anspricht. Er ist vielleicht so etwas wie eine modifizierte Variante von Jane Austens „Sinn und Sinnlichkeit“ auf Französisch – geschrieben von einer deutschen Autorin.

Dienstag, 17.07.2018