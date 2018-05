Es geht nicht um den schnellen Profit

Anzeige

Viele „legen drauf“

Dies zeigte eine vereinseigene Erhebung unter den Mitgliedern zu Schwetzinger Mietpreisen der letzten zehn Jahre. „Uns liegen Daten von Mietverträgen vor, die sogar 15 Jahre und älter sind“ – so der Haus & Grund Vorsitzende Rudolf Berger. Dies zeige zwar einerseits, dass in diesen Fällen der Vermieter kein „Renditehai“ sei, andererseits wird er sich aber mit einiger Wahrscheinlichkeit in die Reihe derjenigen einreihen, denen nach Abzug der Kosten nichts bleibt oder die sogar „drauflegen“.

Nach einer anderen Studie sind das deutschlandweit immerhin drei Millionen- von insgesamt knapp sieben Millionen Vermietern. hug

