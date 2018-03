Experimentieren in der Schule

Anzeige

Experimente im naturwissenschaftlichen Unterricht lassen Schüler Lernstoffe besser verstehen. Vier Schulen in der Region können dies nun ausbauen: Die Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule in Lützelsachsen, die Hans-Thoma-Grundschule Heddesheim, die Pestalozzi-Grundschule Hockenheim und die Grundschule Dilsberg-Mückenloch in Neckargemünd erhalten vom Fonds der Chemischen Industrie (FCI) jeweils eine Förderung von 500 Euro. Mit der Summe werden Experimentierboxen mit alltagsnahen Versuchen zu unterschiedlichen Themenbereichen wie „Wasser“, „Feuer“ oder „Stoffe“ finanziert, teilt der Fonds in einer Pressenotiz mit. WN