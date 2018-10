Experte für Wärme und Wasser

Sei es die Wartung, Reparatur oder Neuinstallation der Sanitär- oder Heizungsanlage – der Meisterbetrieb von Patrick Lehrian ist die richtige Adresse.

Seit 15 Jahren wissen die Kunden aus Zwingenberg und der Region seine Kompetenz und Erfahrung in moderner Haustechnik zu schätzen. Das gilt gleichermaßen für die Zuverlässigkeit und Kontinuität, die sich auch bei den langjährigen Mitarbeitern zeigt. So feiert beispielsweise Frank Steffan in diesem Jahr sein zehnjähriges Mitarbeiterjubiläum.

Sehr geschätzt wird der 24-Stunden-Notdienst des Handwerkbetriebs, aber auch die kompetente Beratung bei Fragen zur Energieeinsparung. Der Spezialist in Sachen Wärme und warmes Wasser im Haus weiß, ob und wann eine Heizungsmodernisierung nötig ist und welches System das geeignete ist.

Bei der Gewerbeschau können sich die Besucher an seinem Stand auch über die neuen hocheffizienten Umwälzpumpen, über Gas- und Ölbrennwertkessel sowie über Wasserenthärtungsanlagen und Solartechnik informieren. .Auch verschiedene Sanitär-Armaturen aus den aktuellen Programmen werden ausgestellt. Weitere Infos unter www.lehrian-heizung.de. js

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.10.2018