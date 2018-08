Familie und Beruf in Einklang

Anzeige

Kreis.Johlen und Lachen hört man dieser Tage in den Fluren, den Sitzungsräumen sowie in der Kantine des Landratsamts. Die Ferienkinder bringen Leben in die Kreisbehörde. Der Stellvertreter des Landrats, Joachim Bauer, begrüßte die 32 Kinder, sie löcherten ihn gleich mal mit Fragen rund um den Rhein-Neckar-Kreis und den Arbeitsplatz ihrer Eltern. Für diesen Besuch gab es natürlich auch eine Belohnung – ein Memo-Spiel und ein paar Leckereien. „Ich hoffe, dass ihr euch alle in der Ferienbetreuung des Landratsamts wohlfühlen werdet und wünsche erlebnisreiche Sommerferien“, sagt Bauer.

Weitere Attraktionen der Ferienkinderbetreuung waren ein Ausflug zur Alla-Hopp-Anlage, eine Führung durch den Saukopftunnel und das Wandern über den Kindererlebniswanderweg in Weinheim. Da die Kinderferienbetreuung dieses Jahr ihren 10. Geburtstag feiert, gab’s im Landratsamt in Heidelberg auch noch eine große Geburtstagsparty.

Seit 2008 entlastet eine zweiwöchige Ferienbetreuung die Mitarbeiter des Landratsamtes in der schulfreien Zeit. Den Großteil der Kosten trägt die Kreisverwaltung, so dass der Eigenanteil gering bleibt.