Familiendrama in Mörlenbach, Übergriffe im Miramar

Zwei Kinder starben bei einem Familiendrama in Mörlenbach, das die Menschen in der Region tief bewegte und fassungslos zurückließ. Das zehnjährige Mädchen und der 13 Jahre alte Junge wurden Ende August tot in einem brennenden Einfamilienhaus gefunden. Die Eltern wurden lebend aus einem laufenden Auto in der zum Haus gehörenden Garage gerettet. Schnell richtet sich ein massiver Verdacht gegen sie, den Tod der Kinder herbeigeführt zu haben. Massive finanzielle Schwierigkeiten sollen der Hintergrund des Familiendramas sein. Die Eltern sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Bestätigt sich der grauenvolle Verdacht, dann dürfte ihnen im kommenden Jahr der Prozess gemacht werden.

In diesem Jahr abgeschlossen wurde der Mordprozess um den gewaltsamen Tod von Julia B. aus Heidelberg, deren Leichnam unweit der Autobahnauffahrt Zwingenberg entdeckt worden war. Ihr Freund wird wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Ebenso mit der Verurteilung zu einer Haftstrafe endete im Dezember die Verhandlung gegen einen 51 Jahre alten Koblenzer wegen sexueller Übergriffe auf zwei Mädchen im Weinheimer Freizeitbad Miramar. Im Laufe des Jahres wurden allerdings noch einige weitere Fälle von sexuell motivierten Übergriffen anderer Männer im Miramar bekannt, die in der Zukunft zu weiteren Prozessen führen könnten.

Ein Pilzsammler hatte das Skelett eines einige Wochen alten Jungen Anfang September 2017 im Wald bei Viernheim entdeckt. Die Staatsanwaltschaft hält seine Mutter zwar für die Täterin, aber nicht für schuldfähig. Eine seelische Erkrankung – so ein psychiatrisches Gutachten – schließt nach Einschätzung der Behörde die Schuldfähigkeit der Frau aus, auf die die Ermittler nach einem Hinweis aus dem Badischen im Frühjahr aufmerksam geworden waren. Daher wurde ihre dauerhafte Unterbringung der Frau in der Psychiatrie beantragt.

