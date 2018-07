Familienpassbeantragen

Anzeige

Region.Mit der ganzen Familie kostenlos ins Schwetzinger Schloss oder ins Technoseum nach Mannheim – das sind nur einige Angebote, die Familien mit dem Landesfamilienpass wahrnehmen können. Antragsberechtigte Familien können den Pass und die dazugehörige Gutscheinkarte für 2018 nun bei ihrer jeweiligen Stadt- oder Gemeindeverwaltung beantragen. „Gemeinsam verbrachte Zeit ist für Eltern und Kinder gleichermaßen wichtig. Auch Familien mit vielen Kindern, Alleinerziehende und einkommensschwächere Familien sollen die vielen spannenden Kultur- und Freizeitangebote bei uns im Land nutzen können“, erklärt der Sozial- und Integrationsminister des Landes Baden-Württemberg, Manne Lucha.

Einen Landesfamilienpass können Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigenden Kindern, auch Pflege- oder Adoptivkinder, erhalten, wenn diese zusammen mit ihren Eltern in einem Haushalt leben. Alleinerziehende erhalten den Landesfamilienpass schon bei einem kindergeldberechtigenden Kind, wenn sie mit diesem in häuslicher Gemeinschaft leben. Ebenso erhalten Familien den Landesfamilienpass bereits ab einem Kind, wenn sie mit einem schwerbehinderten Kind zusammen leben, den Kinderzuschlag beziehen oder Leistungen nach dem SGB II oder dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten.

Gratis ins Schloss oder Museum

Das Ministerium für Soziales und Integration macht besonders auf folgende Angebote aufmerksam: Die beiden großen Freizeitparks in Baden-Württemberg, der Europa-Park in Rust sowie der Erlebnispark Tripsdrill, bieten Inhabern eines Landesfamilienpasses an bestimmten Tagen im Jahr 2018 ebenfalls einen ermäßigten Eintritt an, und zwar jeweils am 9. September. Natürlich können auch weiterhin die Staatlichen Schlösser und Gärten sowie Museen in Baden-Württemberg mit dem Landesfamilienpass kostenfrei beziehungsweise zu einem ermäßigten Eintritt besucht werden. zg