Fantastische Amy Adams im Zentrum

Gillian Flynn hatte genug von all den „draufgängerischen Heldinnen, mutigen Vergewaltigungsopfern und sinnsuchenden Fashionistas“, die ihr in Büchern, Filmen, Serien begegneten. „Mich frustriert die Annahme, dass Frauen von Natur aus gut und fürsorglich sind“, erklärte die ehemalige Fernsehkritikerin einst im „Guardian“. Ist es nicht an der Zeit, die hässliche Seite anzuerkennen?

Das ist genau das, was Gillian Flynn mittlerweile in ihren Büchern tut. In ihrem Debüt „Sharp Objects“ stellte die Amerikanerin geneigten Thrillerlesern Frauen vor, die kaputter kaum sein könnten. Hollywood-Regisseur Jean-Marc Vallée, der im vergangenen Jahr mit „Big Little Lies“ ein fantastisches Seriendebüt gab, hat Flynns Erstling nun für HBO verfilmt. Sky zeigt die achtteilige Miniserie ab 9. Juli parallel zur US-Ausstrahlung über seine On-Demand-Portale.

Etwas stimmt nicht mit Camille Preaker (Amy Adams), das ist schon nach den ersten Minuten klar. Und dieses etwas liegt in ihrer Vergangenheit. Hier, in Wind Gap, ihrer Heimatstadt in Missouri, in die ihr Chefredakteur sie geschickt hat. Als Tochter der Stadt soll sie einen ganz privaten Dreh finden, um über das Verschwinden zweier Teenie-Mädchen zu schreiben. Dabei hatte es Camille stets tunlichst vermieden, hierher zurückzukehren - in das herrschaftliche Haus, in dem sie aufgewachsen ist, in die Obhut ihrer Mutter, mit der sie „nur spricht, wenn es sich nicht vermeiden lässt“.