Faszination Fliese: Zeitlos schön

Anzeige

Mit dem Wandel der Fliese zum gefragten Gestaltungselement im Wohnbereich haben sich natürlich auch die Arbeitstechniken geändert. Das erfordert eine professionelle, gestalterisch und technisch versierte Verlegung, die der kluge Bauherr dem Fachmann anvertrauen sollte. Dieser verfügt sowohl über das technische Know-how und jahrelange Praxis als auch über die Kenntnis bautechnischer Anforderungen an die Vorbereitung des Untergrundes. Zudem hat der Betrieb die Baustoffe für die fachgerechte Verlegung stets auf Lager.

Die über 50-jährige Erfahrung seines Fachbetriebes bietet Manfred Netsch auch als Gesellschafter der Bensheimer Handwerkergemeinschaft Teamwoerker an. Gefragt ist sein Fachwissen dabei vor allem bei der Sanierung des Bades, das künftig nicht nur barrierefrei sondern dank der XXL-Fliesen auch weitgehend fugenfrei sein wird. Schon jetzt weist Netsch auf die Hausmesse der Teamwoerker am 15. und 16. September hin. An beiden Tagen werden die elf Handwerksbetriebe im Teamwoerker-Ausstellungsraum an der Wiesenstraße in Bensheim von 10 bis 17 Uhr ihr breit gefächertes Leistungsspektrum präsentieren.

In den Firmenräumen der Wahlig Fliesenverlege GmbH an der Rheinstraße in Bensheim ist Anne Finger seit vielen Jahren fachkundige Ansprechpartnerin und hilft den Kunden gerne bei der Auswahl. js/pr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.04.2018