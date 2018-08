Anzeige

Das Gleiche trifft auf Salvadore Rindone zu, der ebenfalls lange Verbandsligaerfahrung in den Ketscher Kader einbringt und darüber hinaus Torjägerqualität besitzt. Seine Treffsicherheit hat der quirlige Angreifer bereits mit seinen drei Treffern in der ersten Runde im Verbandspokal in Waibstadt bewiesen. Apropos Pokalrunde – da schieden die Ketscher in der zweiten Runde nach harter Gegenwehr gegen den Verbandsligisten VfB Eppingen in der Verlängerung mit 2:3 aus.

Vielversprechende Neuzugänge

Zurück zu den Neuzugängen: Ayhan Öztürk kam nach einem Abstecher beim FC Türkspor Mannheim wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück und fühlt sich pudelwohl. Mit der Verpflichtung des Abwehrmanns Stephan Jung vom Verbandsligaaufsteiger TSV Wieblingen, haben die Ketscher ebenfalls ein gutes Händchen bewiesen. „Stephan hat in der kurzen Zeit bereits einen guten Eindruck hinterlassen. Er ist mit einem starken linken Fuß ausgestattet und sehr kopfballstark“, zeigt sich der Ketscher Coach auch von dieser Personalie begeistert. Und last but not least scheinen die Ketscher auch mit Steven Bruni vom saarländischen Verbandsligisten SV Hasborn einen weiteren starken Kicker für die linke Außenbahn an den Altrhein geholt zu haben. Die vier Nachwuchskräfte Nick und Tom Eberle, Torwart Jannik Hauschild sowie Etienne Köhler vervollständigen den 27 Mann starken Kader.

Das Feld ist bestellt, nun müssen nur noch die Früchte eingefahren werden. Einen einstelligen Platz zwischen sechs und neun sieht der Ketscher Trainer als realistisch an. Das Auftaktprogramm mit TSV Kürnbach (H), SG Eppelheim (A) und VfB St. Leon hat es allerdings in sich.

Unser Tipp: Schenkt man den Fußballexperten Glauben, dann wird der Eissler-Truppe angesichts des vorhanden Personals, ein oberer Tabellenplatz zugetraut.

