Fesselnde Trauerarbeit um eine Legende

Am 7. Juni wäre der 2016 überraschend verstorbene Pop-Superstar Prince 60 Jahre geworden. Mit Blick auf diesen traurigen Geburtstag erscheint der Unterhaltungsroman „Das schönste Mädchen der Welt“. Der Titel ist nur eine von vielen Anspielungen, die die Expertise des Autors Michel Birbaek in Sachen Prince unterstreichen: Letztlich handelt es sich um die Übersetzung des Songtitels „The Most Beautiful Girl In The World“, einer poppigen Ballade, die 1994 der letzte richtig große Hit des Musikgenies aus Minneapolis war.

Ins Mark getroffen

Wie seine Hauptfigur Leo Palmer (47) ist Birbaek (56) ein glühender Fan von „His Royal Badness“. Sein Tod trifft beide bis ins Mark. Der frühere Rocksänger beendete deshalb seine fast acht Jahre dauernde Auszeit als Schriftsteller. Sein wohl leicht autobiografisch angehauchter Held ist ein erfolgreicher Background-Sänger, der sich im Single-Dasein in der Provinz bei Montabaur scheinbar aufs Schönste eingerichtet hat. An Frauenbekanntschaften mangelt es dem Charismatiker nicht, unter anderem dank Dating-Apps wie Tinder.

Auf der Rückfahrt im Zug von einem Blind Date mit einer nervtötenden Su37 in Frankfurt verliebt er sich aber blitzartig. Und ernsthaft. Die Frau namens Mona ist zwar verheiratet, aber aufgrund von Eheproblemen nicht uninteressiert. Und sie erinnert Leo fatal an seine Jugendliebe Stella, die Schlagzeugerin seiner erfolgreichen Funk-Band im Wolfsburger Raum. Beide hat Palmer vor 21 Jahren Hals über Kopf verlassen, ohne sich jemals wieder zu melden.