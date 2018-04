Feste Größe und feine Adresse

Anzeige

Wenn es um das Thema Immobilien geht, fällt seit knapp 37 Jahren immer wieder der Name Mahler Immobilien. Das Maklerunternehmen, das sich über die Jahre zu einer festen Größe an der Bergstraße entwickelt hat, besticht durch seine an den Kundenbedürfnissen orientierte Arbeitsweise. Im Gespräch mit den Interessenten nimmt sich das Team, das nicht unbedingt üblich für die Branche aus Mitarbeitern im Angestelltenverhältnis besteht, viel Zeit, um am Ende die passende Immobilie zu finden. „Ich glaube, dass die Kunden schnell in einem ersten Gespräch spüren, dass sie bei uns ehrlich und offen beraten werden. Immerhin geht es bei Immobilien um viel Geld, deshalb spielt Vertrauen eine wichtige Rolle“, beschreibt Geschäftsinhaber Axel Reimschüssel das Erfolgsgeheimnis von Mahler Immobilien. Unterstützt wird das Team zusätzlich von einem Auszubildenden sowie einem Praktikanten.

Die Haupttätigkeiten des Unternehmens liegen in der Bewertung und Vermittlung von Verkaufs- und Vermietungsimmobilien sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich. Zudem gehört die Hausverwaltung zum Angebotsspektrum von Mahler Immobilien. „Warum wir hier eine so große Nachfrage haben? Einfach, weil wir sehr gut zu erreichen sind und feste Bürozeiten haben“, sagt Axel Reimschüssel. Das Einzugsgebiet von Mahler Immobilien umfasst einen Umkreis von rund 30 bis 40 Kilometern um den Standort in Bensheim-Auerbach. Seit vergangenem Sommer ist das Unternehmen in einer schmucken kleinen Villa in der Darmstädter Straße 152 ansässig. Das unter Ensembleschutz stehende Gebäude wurde im Vorfeld des Umzugs saniert und verfügt über ausreichende Parkmöglichkeiten für Kunden.

Abgerundet wird das angebotene Leistungsspektrum durch einen speziellen Service für ältere Menschen. Dieser richtet sich an Personen, die ihre Immobilie verkaufen wollen, weil sie sich verkleinern möchten oder planen in betreutes Wohnen oder eine Pflegeeinrichtung umzuziehen. In diesem Fall bietet Mahler Immobilien einen Komplettservice an, der von der Haushaltsauflösung bis hin zur Pflege der Immobilie und der Außenanlage im Falle eines vorzeitigen Auszugs reicht. Dank des Services wird die Zeit bis zum Verkauf der Immobilie für die Verkäufer und deren Angehörige deutlich vereinfacht.