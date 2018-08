Fetzner will Bürgerbüro umbauen

Anzeige

Besonders lang ist die Liste bei Fragen der Stadtentwicklung. Dabei geht es nicht nur um die Weiterführung laufender Bebauungsplanverfahren wie zum Beispiel beim Neubaugebiet Allmendäcker, sondern auch um wichtige Weichenstellungen für die Zukunft, die zum Teil im OB-Wahlkampf eine wichtige Rolle gespielt hatten. Dazu gehören zweifellos Grundsatzbeschlüsse über die künftige Gewerbeentwicklung Weinheims – inklusive der Klärung der Hochwasserproblematik im Bereich Tiefgewann – und über die Notwendigkeit eines neuen Flächennutzungsplans. Auch die Frage, ob zum Thema Gewerbeentwicklung ein Bürgerworkshop durchgeführt werden soll, möchte Fetzner auf die Tagesordnung des Gemeinderates setzen.

Ferner soll das Bebauungsplanverfahren für einen Hotelneubau in der Mannheimer Straße gestartet werden (Aufstellungsbeschluss). Im Moment laufen nach Auskunft der Stadtverwaltung Vorgespräche mit dem Investor und der Firma Freudenberg, der ein Teil des Grundstücks gehört.

Sogar das seit Jahren in der Versenkung verschwundene Thema „Teilflächennutzungsplan Wind“ könnte laut Fetzner noch in diesem Jahr wieder auftauchen. Noch, so seine Auskunft, stehe die Entscheidung der Unteren Naturschutzbehörde über eine Änderung des Landschaftsschutzgebietes Bergstraße-Nord allerdings aus.

Großbaustelle Nahverkehr

Die größte Baustelle – im wahrsten Sinne des Wortes – dürfte im Herbst der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) werden. Denn die Rhein-Neckar Verkehr (RNV) will sowohl mit den Bauarbeiten für die Verlegung der OEG-Haltestelle Luisenstraße als auch für die Gleiserneuerung in der Mannheimer Straße beginnen – mit ganz erheblichen Auswirkungen für den Verkehr.

Als Schlagworte nennt Fetzner in seiner Liste ferner den Begriff „Projektentwicklung“ Hildebrandsche Mühle. Interessant klingt schließlich auch das Thema „Neugestaltung des Bürgerbüros“. Dabei geht es einerseits um die Möglichkeit, künftig online Termine zu vereinbaren, andererseits aber auch um den Umbau des Büros. pro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.08.2018