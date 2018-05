Feuerwehr stark gefragt

Anzeige

Flächenbrand

Zu einem Flächenbrand wurde die Abteilung Stadt um 19.30 Uhr an den Weinheimer Bahnhof gerufen. Unterstützt wurden die Wehr von der Abteilung Ritschweier, die mit einem Tanklöschfahrzeug bereits für den Fackelzug bereitstand. Durch eine weggeworfene Zigarette war es zu einem Brand an einer Eisenbahnschwelle gekommen. Mit einem Kleinlöschgerät wurde der Brand abgelöscht und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Feuer in der Küche

Parallel zu diesem Einsatz wurde die Abteilung Stadt in die Gemeinschaftsunterkunft Freiburger Straße gerufen. Es stellte sich heraus, dass es in der Küche zu einem Brand gekommen war. Bei Löschversuchen hatte sich ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes schwerste Verbrennungen zugezogen. Die Feuerwehr brachte den Verletzten zur Versorgung zum Rettungswagen, der den Patienten zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik brachte.

Illegale Müllverbrennung

Während die ersten Fahrzeuge der Weinheimer Wehr von der Einsatzstelle an der Freiburger Straße abrückten, folgte schon der nächste Alarm. Diesmal sorgte eine schwarze Rauchsäule hinter der GRN-Klinik für Aufsehen. Vor Ort stellte sich heraus, dass frisch gemähtes Gras zusammen mit Müll auf einem Gartengrundstück an zwei Feuerstellen angezündet worden war. Während die Feuerwehr den Müll löschte, nahm die Polizei die Ermittlungen auf und belehrte den Grundstückseigentümer. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.05.2018