Feuerwehren brauchen mehr Freiwillige

Die Freiwilligen Feuerwehren im Südwesten sind in einer prekären Lage. Innerhalb von zehn Jahren haben sie Tausende Mitglieder verloren. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz noch etwa 50 000 Aktive, vor zehn Jahren waren es noch 60 000. In ganz Rheinland-Pfalz gibt es allerdings nur sechs Berufsfeuerwehren – der Rest wird über ehrenamtliche Kräfte organisiert. Die gleiche Situation findet sich in Hessen und ähnlich sieht es auch in Baden-Württemberg aus. „Das ist alarmierend“, sagt Frank Hachemer, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz.