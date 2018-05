Anzeige

Bad Dürkheim.„Ein Feuerwerk der Stimmen“ verspricht der Sonntag, 12. August, beim 19. Limburg Sommers in Bad Dürkheim. In der Klosterruine erleben die Besucher beim Open-Air-Konzert „Die Nacht der Tenöre“.

Von Klassik bis Pop, von Elvis bis Verdi sorgen stimmgewaltige Tenöre für eine besondere Atmosphäre und für eine Menge Gänsehautmomente. Sie werden dabei von der Venezia Festival Opera unter der Leitung von Nayden Todorov begleitet.

Limburg Sommer Vom 11. bis 18. August findet der 19. Limburg Sommer in der Klosterruine Limburg in Bad Dürkheim statt, jeweils 20 Uhr. Los geht’s am 11. August mit der „Beatles-Night“. 12. August: Die Nacht der Tenöre. 14. August: Tina Dico. 16. August: Wolfgang Ambros. 17. August: Laith Al-Deen. 18. August (ausverkauft)/Zusatzkonzert 19. August: Christian „Chako“ Habekost & anonyme Giddarischde. Karten gibt es im Kundenforum dieser Zeitung am Schlossplatz in Schwetzingen, Telefon 06202/205-205. kaba

Er verkörpert den stürmischen Liebhaber, den galanten Betörer oder den tragischen Helden: Der Tenor ist in der Oper oft der Tonangebende, der in seinen Arien sehnt und liebt, bangt oder triumphiert. Viele Tenor-Arien zählen nicht umsonst zu den musikalischen Höhepunkten einer Oper, man denke nur an das dramatische „E lucevan le stelle“ aus der Oper „Tosca“ von Guiseppe Verdi oder das weltberühmte „Nessun dorma“ aus Puccinis „Turandot“. Spätestens seit Plácido Domingo, Luciano Pavarotti und José Carreras sich in den 1990er Jahren zu den „3 Tenören“ zusammentaten, begeistert der besondere Toncharakter dieser Stimmlage ein Millionenpublikum. kaba/zg