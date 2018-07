Film über die „Parallelwelt Hangar“

Anzeige

Monumental, geheimnisvoll und voller Narben: Der Flughafen Tempelhof liegt wie ein offenes Geschichtsbuch mitten in Berlin. Einst gebaut als eines von Hitlers Prestigeobjekten, dienten das riesige Gebäude und sein Gelände in dunklen Zeiten als Konzentrationslager, Waffenschmiede und Bunker. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlangte der Flughafen als Dreh- und Angelpunkt der Luftbrücke Berühmtheit. Bis zur Schließung vor zehn Jahren war er ein ziviler Flugplatz, Kürzel THF. 2015 ist ein neues Kapitel hinzugekommen, das der brasilianisch-algerische Regisseur Karim Aïnouz in seinem Dokumentarfilm „Zentralflughafen THF“ festhält: Mehr als zwei Jahre lang gab es hier Berlins größte Notunterkunft für Flüchtlinge – eine Parallelwelt.

Ein Lager mitten in der Stadt

„Hangar“ – das war eines der ersten deutschen Worte, das viele Flüchtlinge in der Hauptstadt lernten. Hangar, das stand für ihr neues Leben. Eine Batterie von weißen Boxen mit Stockbetten, nach oben offen, unter dem Flutlicht riesiger Hallen für Flugzeuge. So mancher Flüchtling bekam hier sofort Angst, mit den Oldtimer-Maschinen auf dem Vorfeld in die Heimat abgeschoben zu werden. Es sind aber nur Museumsstücke.

Tempelhof, das hieß: kaum Privatsphäre, ein Sammelpunkt für Hunderte, manchmal Tausende Menschen aus vielen Nationen. Wer hier zu Gast war, um Deutsch zu unterrichten oder Kleidung zu spenden, verließ diesen Ort oft mit einem beklemmenden Gefühl. Ein Lager mitten in der Stadt – und doch von dieser kaum bemerkt. Eine Parallelwelt mit Zugangskontrollen wie am echten Airport. Kann man hier in Deutschland ankommen, in diesem Gebäudeklotz, der wie ein Sperrriegel zwischen dem Kreuzberger Szenekiez und der grünen Oase Tempelhofer Feld liegt? Es ist Aïnouz’ Verdienst, mit der Kamera Antworten auf diese Frage zu suchen. Ein Jahr lang hat er in den Hangars gefilmt. Sein Protagonist heißt Ibrahim Al Hussein, ein junger Syrer. An seinem 18. Geburtstag kommt er in den Hangars an. Die Zeit, die Monate, die für ihn verstreichen, ist die chronologische Achse der Dokumentation. Die Erzählungen, die Szenen, müssen sich die Zuschauer dagegen wie ein Puzzle zu einem Bild zusammensetzen.