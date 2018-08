Filmfrauen schließen Bündnis für mehr Gleichberechtigung

ARCHIV - 14.09.2016, Niedersachsen, Oldenburg: Schauspielerin Jasmin Tabatabai beim Filmfest. Sie gehört zu filmschaffenden Frauen in Deutschland, die sich zusammenschließen, um mehr Gleichberechtigung in der Branche durchzusetzen.(zu dpa «Pro Quote Film» - Filmfrauen schließen sich zusammen vom 30.01.2018) Foto: Carmen Jaspersen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © dpa, Carmen Jaspersen

Die Filmfrauen in Deutschland schließen sich zusammen, um mehr Gleichberechtigung in der Branche durchzusetzen. Das Bündnis „Pro Quote Regie“ gab es seit 2014 – jetzt wurde daraus „Pro Quote Film“. Gefordert wird unter anderem eine 50-Prozent-Quote für die Vergabe von Aufträgen und Rollen. „Die #metoo-Debatte zeigt: Unausgewogene Geschlechterverhältnisse vor und hinter der Kamera vergiften die

...