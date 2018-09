Finanzberatung vom Experten

Baufinanzierungen sind in aller Regel ein langfristiges Objekt und da kann sich während der Laufzeit immer etwas Unvorhergesehenes ereignen. Da ist es von Vorteil, wenn sich die Rate der aktuellen Lebenssituation flexibel anpassen lässt.

Wie das funktioniert erläutert gerne der Finanzexperte von Dr. Klein Privatkunden an seinem Messestand. Dr. Klein ist einer der größten Finanzdienstleister am Markt und seit über 60 Jahren erfolgreich am Markt etabliert.

Auf der Messe in der Sporthalle kann man Michael Schweitzer gerne zu Themen wie flexible Rate, Sondertilgungen oder längere Zinsbindung in Zeiten niedriger Zinsen ansprechen. js

