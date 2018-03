Fit und vital in den Frühling starten

Anzeige

Fit, gut gelaunt und mit einem guten Körpergefühl – so hatte man sich eigentlich den Start ins Frühjahr vorgestellt. Aber dann kommt wieder alles ganz anders: Man ist schlapp, die Hose passt nicht mehr so richtig und der ein oder andere hat aus dem Winter noch eine Erkältung mitgeschleppt. Trotzdem muss niemand in Panik verfallen, denn mit einer Frühjahrskur kann man neue Kraft tanken und seinem Körper etwas Gutes tun.

Traditionell ist das Frühjahr eine klassische Fastenzeit. Die Motivation, sich von alten Gewohnheiten und überflüssigem Ballast zu befreien, steigt wie von selbst, wenn auch die Natur langsam wieder erwacht. Und die 40 Tage zwischen Aschermittwoch und Ostern eignen sich besonders, um Schadstoffe aus dem Körper zu spülen und sich von innen zu reinigen.

Mit den steigenden Temperaturen wächst auch das Angebot an regional angebautem Gemüse wieder, das mit seinen umfangreichen Vitalstoffen auf den Organismus wahre Wunder bewirkt. Gemüse stellt einen wichtigen Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung dar – gerade nach einem kalten Winter. Denn es strotzt nur so vor Vitaminen und Mineralstoffen und liefert wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe. Jede Sorte hat ihr eigenes Nährstoffspektrum. Wer abwechslungsreich genießt, deckt seinen Bedarf am besten.