Pfitzenmeier Premium Plus Resort: Wohlfühloase in Bensheim

Im Pfitzenmeier Premium Plus Resort in Bensheim gibt es das „Rundum-glücklich“-Paket. Dort können Mitglieder entweder alleine auf der großen Trainingsfläche mit modernsten Geräten ihren Körper fit machen oder gemeinsam in einem der über 200 Kurse und Workouts, die pro Woche angeboten werden, unter Anleitung von geschulten Trainern in Bewegung kommen. Im Sinne des Herz-Kreislaufs bietet sich beispielsweise das Express-Workout „Performance Training“ an. Oder doch die In-Sportart Yoga? Es findet sich sicher für jeden Trainingstypen das richtige Gerät oder der passende Kurs.

Die körperliche Fitness ist somit bestens versorgt. Fehlt also die Entspannung. Wobei: Fehlen ist das falsche Wort, denn auch dafür bietet das Premium Plus Resort höchste Qualität. Ein Aufguss in der Sauna oder ein Dampfbad mit herrlichen Duftessenzen – nichts wie hin. Auch der AquaDome bietet sich an, denn wenn dort keine Aqua-Fitness stattfindet, kann hier entspannt eine Runde geschwommen werden. Das Premium Plus Resort ist eine Wohlfühloase in Bensheim.

Kleiner Bonus: Wenn der Rücken zwickt oder andere Schmerzen sich andeuten oder vielleicht sogar bereits vorhanden sind, gibt es im Therapiezentrum, das ebenfalls im Premium Plus Resort untergebracht ist, optimale Hilfe. Kurzum: In der Stubenwald-Allee 25 in Bensheim gibt es die Allround-Lösung für Fitness, Wellness und Gesundheit. red/pr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.04.2018